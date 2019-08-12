NYT: разведка США сочла взрыв под Северодвинском испытанием ракеты нового типа

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Представители разведки США пытаются объяснить «таинственный взрыв», который произошел у северного побережья России на прошлой неделе, вероятно, во время испытания крылатой ракеты нового типа. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, речь идет об инциденте, который произошел под Северодвинском в четверг, 8 августа, и при котором погибли семь человек. Произошедшее привлекло внимание аналитиков в США, которые считают, что взрыв может дать представление о технологических слабостях российской программы вооружений. В частности в США полагают, что случившееся связано с российской межконтинентальной крылатой ракетой «Буревестник». Она может достичь любого уголка Земли и в нескольких недавних докладах Пентагона упоминалась как потенциальная новая угроза.

В материале отмечается, что инцидент произошел в критический момент, когда после выхода из ДРСМД между США и Россией возобновилась конкуренция в ядерной сфере, а в отношении продления договора СНВ-III есть сомнения.