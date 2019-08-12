В ЛНР заявили, что ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки продовольственного обеспечения. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, личный состав данной бригады на 10 августа «не был поставлен на продовольственное довольствие».

В связи с этим, пояснил Филипоненко, украинские военные были вынуждены обеспечивать себя продовольствием самостоятельным путем.

Так, уточнил он, военнослужащие начали грабить местное население.

«Жители населенного пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю», — отметил Филипоненко.

Ранее представитель ЛНР заявил об обстреле ополченцев при эвакуации украинского силовика.