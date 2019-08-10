В Германии отреагировали на угрозы США вывести войска из Германии

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Германии Дитмар Барч прокомментировал слова посла США в Берлине Ричарда Гренелла о выводе части американских войск из ФРГ в Польшу. Об этом передает издание Hannoversche Allgemeine Zeitung.

По мнению Барча, если такое случится, то американской стороне нужно будет отправить в США и свое ядерное оружие.

Депутат также уточняет, что переправка такого арсенала в Польшу может вызвать ухудшение отношений между Европой и Россией.

Как известно, американский посол пригрозил выводом войск из-за того, что Германия не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП, а направляет профицит торгового баланса на внутренние цели.

Ранее Греннел оскорбился тому, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии.