Движение поездов остановлено в Красноярском крае из-за взрывов
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В Красноярском крае остановлено движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово после новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.
Уточняется, что два поезда были направлены круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском возросло до восьми человек.
Те, кого положили в больницу, находятся в состоянии средней тяжести.