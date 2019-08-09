Движение поездов остановлено в Красноярском крае из-за взрывов

В Красноярском крае остановлено движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово после новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

Уточняется, что два поезда были направлены круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском возросло до восьми человек.

Те, кого положили в больницу, находятся в состоянии средней тяжести.