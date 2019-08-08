ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит» в белорусском Полоцке произошло ДТП. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на Министерство обороны республики.

Сообщается, что ДТП случилось во время передвижения военной колонны к пункту постоянной дислокации.

Уточняется, что оно произошло из-за того, что водитель транспортного средства, где был размещен С-300, не справился с управлением.

Как отмечается, комплекс во время поездки машина была без боекомплекта.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае начали новую эвакуацию из-за предполагаемых боеприпасов.