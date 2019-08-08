Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации
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Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада. Об этом сообщили местные власти, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в настоящее время в регионе проводится проверка по причине ложных оповещений.
Уточняется, что власти уже проинформировали жителей Ачинска об ошибке.
Ранее сообщалось, что саперы начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском.