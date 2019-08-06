Болтон отреагировал на ракетные пуски КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ракетные пуски КНДР и отметил, что Дональд Трамп пристально следит за происходящим.

Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По его словам, американская сторона понимает, что Ким Чен Ын не будет запускать ракеты большего радиуса действия или межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее военные Южной Кореи и США высказали свои предположения по ракетным пускам Северной Кореи.

Министры призвали северокорейские власти прекратить действия, которые способствуют росту напряженности на полуострове.