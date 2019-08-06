Исследователи нашли пропавшую почти 80 лет назад подлодку в США

В Тихом океане группа исследователей проекта Lost 52 Project нашла фрагмент американской подводной лодки USS Grunion времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Live Science.

Субмарина утонула летом 1942 года во время выполнения первого боевого задания. Она отправилась с 70 пассажирами на борту на Алеутские острова, потопила два японских катера и на обратном пути исчезла.

Нос субмарины обнаружили автономные подводные аппараты на глубине 820 метров.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли кладбища эпохи неолита.