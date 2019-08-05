Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому Альянсу было необходимо расширение после завершения холодной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление по альянсу Столтенберг сделал во время своей речи перед студентами в Новой Зеландии.

По его словам, расширение было нужно для дальнейшего существования альянса.

Столтенберг отмечает, что НАТО должно было или распуститься, или заниматься своей деятельностью за пределами своей территории в Европе и Северной Америке.

При этом генсек подчеркивает, что ключевой задачей альянса является защита от нападения, как это было в ситуации с пиратством в Африке или терроризмом в Афганистане.

Столтенберг заявляет, что у НАТО нет задачи иметь ответственность за разрешение всех конфликтов.

Ранее генсек Североатлантического Альянса высказался насчет новых договоренностей с Россией по контролю за вооружениями.