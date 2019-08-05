Представитель Госдепа США назвала военную операцию Турции в Сирии неприемлемой

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что США обеспокоены намерением армии Турции провести операцию на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такие действия вызывают обеспокоенность, особенно когда недалеко могут находиться военные Соединенных Штатов.

Она отметила, что данные действия являются неприемлемыми, и что власти США призывают Турцию работать над совместным подходом.

Политик также добавила, что Соединенные Штаты продолжают вести с Турцией разговоры о зоне безопасности.

«Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны», — пояснила Ортэгус.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии.