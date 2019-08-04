Руководство ВМФ попросило британских моряков отказаться от наркотиков

Руководство королевского ВМФ Великобритании призвало военных моряков перестать употреблять наркотики. Об этом информирует Daily Mail.

В связи с этим руководство ВМС Соединенного Королевства выпустило официальное уведомление.

Как отмечается в документе, злоупотребление наркотиками относится к незаконным, а также несовместимым с обязанностью военно-морской службы обеспечивать безопасность всего личного состава.

Согласно данным издания, употребление наркотиков класса В широко распространено среди младшего военного состава.

Уточняется, что журналисты распространили фотоснимки, где военнослужащий в форме принимает неизвестное белое вещество.

Ранее стало известно, что девятерых моряков с британской подводной лодки HMS Vigilant уволили за употребление кокаина.