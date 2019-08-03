Шойгу открыл АрМИ-2019

Министр обороны Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ведомства выразил уверенность в том, что участники мероприятия проявят силу духа и твердость характера. Он также отметил, что члены АрМИ-2019 смогут выдержать все испытания и добиться успехов.

Шойгу заявил, что в играх 2019 года принимают участие 223 команды из 39 стран мира.

Кроме того, он добавил, что решение о начале проведения такого мероприятия пять лет назад было удачным и верным.

Шойгу подчеркнул, что АрМИ-2019 приобретают все больше горячих поклонников.