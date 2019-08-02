В Южной Корее считают, что КНДР могла испытывать новые ракеты малой дальности

Военные Южной Кореи и США высказали свои предположения по ракетным пускам Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу могли быть испытаны баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.

Уточняется, что министры выразили озабоченность ракетными пусками КНДР.

Кроме того, они призвали северокорейские власти прекратить действия, которые способствуют росту напряженности на полуострове.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее началось экстренное заседание после ракетных запусков КНДР.