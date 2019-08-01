Северная Корея испытала реактивный снаряд нового типа

В Северной Корее был испытан управляемый реактивный снаряд крупного калибра нового типа, передает ЦТАК.

По имеющимся данным, испытательный пуск произошел 31 июля под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Согласно сообщению, инженеры, ученые и официальные лица КНДР восприняли его с волнением и гордостью.

Уточняется, что снаряд нового типа сыграет главную роль в наземных военных операциях.

Ранее Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР. Совещание инициировал секретарь президента страны по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ёна.