Россияне выбрали сильнейший в мире флот

Большинство россиян признало российский Военно-морской флот самым сильным в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов. На третьем же месте расположился китайский флот, так как его выбрали 15% опрошенных.

Также почти 90% жителей страны считают, что российский флот сможет защитить их и границы России в случае угрозы. Однако в этом сомневаются 6% опрошенных.

Кроме того, 85% ответивших россиян признало службу в ВМФ страны престижной.

Уточняется, что опрос проводился в конце июля 2019 года среди россиян старше 18 лет.