Россияне выбрали сильнейший в мире флот
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Большинство россиян признало российский Военно-морской флот самым сильным в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что граждане (67%) уверены в силе флота своей страны. На второе место 40% россиян поставило флот Соединенных Штатов. На третьем же месте расположился китайский флот, так как его выбрали 15% опрошенных.
Также почти 90% жителей страны считают, что российский флот сможет защитить их и границы России в случае угрозы. Однако в этом сомневаются 6% опрошенных.
Кроме того, 85% ответивших россиян признало службу в ВМФ страны престижной.
Уточняется, что опрос проводился в конце июля 2019 года среди россиян старше 18 лет.