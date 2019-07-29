У Зеленского решили реформировать СБУ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/12473905/RIAN_2919719.HR-pic905-895x505-15734.jpg">

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны намерены провести реформу Службы безопасности страны (СБУ). Об этом он сказал в эфире телеканала «24».

По словам чиновника, без реформирования СБУ дальнейшее изменение сферы безопасности бессмысленно. Это связано с тем, что СБУ вовлечена во многие процессы. При этом основной функцией ведомства является противодействие шпионской деятельности на территории страны. От выполнения остальных функций нужно отказаться.

«Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро», — заявил Данилюк.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается того же подхода.

Ранее Киевский суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование о возможном захвате власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко.