У Зеленского решили реформировать СБУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что власти страны намерены провести реформу Службы безопасности страны (СБУ). Об этом он сказал в эфире телеканала «24».
По словам чиновника, без реформирования СБУ дальнейшее изменение сферы безопасности бессмысленно. Это связано с тем, что СБУ вовлечена во многие процессы. При этом основной функцией ведомства является противодействие шпионской деятельности на территории страны. От выполнения остальных функций нужно отказаться.
«Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро», — заявил Данилюк.
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается того же подхода.
Ранее Киевский суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование о возможном захвате власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко.