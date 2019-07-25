Франция обвинила российский спутник в шпионаже

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли считает, что российский спутник «Луч-Олимп» мог быть применен в шпионаже за восьми аппаратами других стран, из-за чего и произошли сбои в их работе. Об этом она высказалась во время пресс-конференции, посвященной новой стратегии Франции по космосу, сообщает ТАСС.

Министр также предупредила, что необходимо быть наготове, пока союзники Франции и противники военизируют космос.

В сентябре прошлого года, как сообщала «Газета.Ru» французский министр выступила с заявлением, что российский спутник якобы приблизился к военному французскому аппарату Athena-Fidus, который был отправлен на орбиту в феврале 2014 года.