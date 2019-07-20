Мосийчук объяснил участие в пытках в секретной тюрьме

Украинский депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук отрицает информацию о своем участии в пытках в тайной тюрьме СБУ в Мариуполе, об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

Ранее бывший заключенный секретной тюрьмы в мариупольском аэропорту Кирилл Филичкин в видеоинтервью РИА Новости рассказал, что попал в аэропорт одним из первых — 7 мая 2014 года, когда батальон «Азов» и вооруженные силы Украины вошли в город. По словам Филичкина, нынешние депутаты Рады Олег Ляшко и Игорь Мосийчук лично допрашивали его, а последний еще и пытал.

Мосийчук написал, что «десятки СМИ распространили лживую информацию, что он якобы лично в тайной тюрьме СБУ Мариуполя пытал задержанных».

Он назвал эту информацию «кампанией по его дискредитации» и заявил, что считает соратника пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко причастным к распространению этой информации.