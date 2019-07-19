Путин прибыл в Магнитогорск
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Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в рамках поездки пройдет встреча российского главы и временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
Кроме того, Путин посетит металлургический комбинат и встретится с работниками предприятия.
Уточняется, что президент России прибыл в регион после посещения пострадавшей от паводков Иркутской области.
Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области