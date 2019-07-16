Турция унизила США покупкой российских С-400

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экс-министра, российские ЗРК имеют более лучшее качество и меньшую стоимость, а также подходят для нужд Турции.

Кроме того, Якыш назвал сделку о поставках комплексов еще одним шагом навстречу Москве в ходе действующего сотрудничества между странами.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган признал российские С-400 самыми сильными системами противовоздушной обороны в мире.