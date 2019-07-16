Россия ответила на просьбу Евросоюза сохранить ДРСМД

В российском МИД ответили на обращенную к стране просьбу ЕС о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

Ведомство подчеркнуло, что сожалеет о том, что Евросоюз однобоко рассматривает причину кризиса вокруг договора. В МИД отметили, что призывы ЕС обращены не по адресу, так как именно Брюссель действует под давлением американской стороны.

В министерстве завили, что сомневаются в серьезности понимания Брюсселем всей ситуации.

«На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США», — заключили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти ДРСМД. Также он рассказал про мир без ракетного договора.