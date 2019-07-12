18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, аппараты вели воздушную разведку у границ России. Из-за этого истребители РФ были вынуждены три раза подниматься в воздух по тревоге, чтобы помешать иностранным летательным аппаратам незаконно пересечь границу.

По последним данным, нарушения границ России допущено не было.

Ранее сообщалось, что два военных самолета Британии заметили у границ России.