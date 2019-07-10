Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России
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Петербургское конструкторское бюро показало проект авианосца «Ламантин», сообщает ТАСС.
Концепт-проект авианосца «Ламантин» предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
«Ламантин» будет предназначен для базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты (ЛАК) различных типов.
Отмечается, максимальная длина корабля составит 350 м, автономность — около 120 суток, скорость полного хода — около 30 узлов.
Экипаж авианосца будет составлять около 2800 человек.