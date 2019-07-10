Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО

Корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашел в закрытый район, где проводятся военные учения Sea Breeze с участием вооруженных сил Украины и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМФ Украины.

Согласно поступившей информации, корабль ВМФ России появился в водах, где военные суда международной коалиции выполняют практические артиллерийские стрельбы. При этом украинская сторона заявила, что «Сметливый» тем

самым мог спровоцировать опасную ситуацию в закрытом районе.

Отмечается, что корабль ЧФР опросило судно «Гетман Сагайдачный». Однако по заверению пресс-службы ВМФ Украины, он «сделал вид, что у него проблемы со связью».

Ранее стало известно, что у ЧФР начались учения в Черном море.