Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам министра, лодку можно восстановить. К этому привлечены представители промышленности и конструктора.

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке», — заявил Шойгу.

Он добавил, что в дальнейшем возгорание распространилось.

Ранее сообщалось, что авария на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» произошла 1 июля примерно в 9 вечера. Источник пояснил, что моряки, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты, так как для отравления такого рода дымом достаточно нескольких вдохов.