Зеленский похвастался поставками бронетехники на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках бронетехники в Киев, передает ТАСС.

Он добавил, что стороны намерены развивать свои договоренности.

Украинский лидер отказался раскрывать детали соглашения.

В то же время он упомянул организацию на Украине совместного с Канадой производства, которое «даст рабочие места».

Ранее сообщалось, что Зеленского в Канаде встретили в вышиванках и с караваем.