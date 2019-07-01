Focus: российские ВС играют мускулами, устрашая США и НАТО

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Российский президент Владимир Путин «играет мускулами» и демонстрирует мощь российской армии, пишет Focus. Уже на протяжении нескольких лет российская сторона без предупреждения тестирует боевую готовность своих войск. Теперь это снова произошло: президент страны распорядился о проверке боеготовности в Центральном военном округе (ЦВО), которая продолжалась пять дней.

Как отмечается, расположенные в регионе ВС в том числе отвечают за борьбу с терроризмом в Центральной Азии, стратегически важном регионе. В более чем 50 маневрах разные виды войск должны были продемонстрировать, что они в состоянии эффективно отразить врага. К проверке были привлечены танковые войска, мотопехота, ствольная артиллерия со 152-мм гаубицами и ракетная артиллерия с реактивной системой залпового огня калибра 220 мм «Ураган». Они тренировались вести бой «артиллерийской каруселью»: когда одни подразделения перезаряжаются, другие продолжают обстрел.

Как сообщает издание, во время маневров первостепенное значение имеет не использование оружия, а логистика. Целью маневров не в последнюю очередь является «устрашение» США и НАТО. Российская сторона чувствует угрозу из-за повышенной военной активности США у своих границ и операций по смене режима по образцу западных стран.