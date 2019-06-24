СМИ назвали первую жертву войны США и Ирана

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После того как Иран сбил американский дрон, опасность войны в Персидском заливе стала реальной. Если дело дойдет до масштабных военных действий, Израиль может стать театром военных действий. Как пишет Die Welt, в стране на протяжении многих лет готовятся к такому сценарию.

По мнению экспертов, Израиль предпочел бы мирное урегулирование конфликта с Ираном. Страна делает ставку на дипломатическое и экономическое давление на Тегеран и поддерживает ужесточение антииранских санкций США. Как отмечает газета, последствия этих мер для Ирана разрушительны, но пока такое давление не дало желаемых результатов. При этом Изриаль и США исчерпали имеющиеся в их распоряжении средства, но Иран в краткосрочной перспективе не остановить.

Отмечается, что нападение на Израиль, американского союзника, является самой важной военной мерой Ирана в случае роста напряженности в отношениях с США. Каждую неделю в Израиле обсуждается лучший ответ на подобную провокацию. Израиль может перейти в наступление, не объявляя войну. В частности вместе с Вашингтоном он уже давно подготовил цифровую войну против Тегерана.