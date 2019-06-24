National Interest объяснил приверженность Турции российским С-400

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Обозреватель The National Interest Али Демирдас объяснил, почему Анкара готова отказаться от американских F-35 ради приобретения российских ЗРК С-400.

Как отмечается в материале, сближение Турции с Россией объясняется несколькими факторами. Доверие Анкары к Вашингтону существенно снизилось из-за позиции Соединенных Штатов по доминированию курдов. В отличие от Турции, американская сторона их поддерживает, в то время как для Анкары это является первостепенным вопросом национальной безопасности. Отношения между странами осложнились и из-за содействия Вашингтона проповеднику Фетхулле Гуленому, которого Турция считает причастным к попытке госпереворота. Кроме того, интересы сторон пересекаются в восточной части Средиземного моря, где около Кипра были открыты запасы углеводородов.

«То, что стало полным беспорядком турецко-американских отношений, создавалось в течение некоторого времени и усилилось в последнее десятилетие из-за гражданской войны в Сирии», — отмечает автор.

Он добавляет, что внешняя политика турецкой стороны при Эрдогане отличается большей независимостью. Анкара осознала, что не может рассчитывать на помощь США и НАТО, что привело к сближению с российской стороной.