Российский Ту-154МЛК-1 проведет наблюдательный полет над США

Наблюдатели России проведут полеты над территориями Соединенных Штатов и Швеции в рамках договора по открытому небу. Об этом пишет «Красная звезда».

Согласно имеющейся информации, эти полеты будут осуществляться по согласованным маршрутам, на бортах будут присутствовать американские и шведские специалисты.

«Один из них будет осуществлен над территорией Соединенных Штатов Америки - на российском самолете Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полет будет проходить на максимальной скорости 5130 км и будет осуществляться с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Над Швецией с 24 по 28 июня пролетит российский Ан-30Б.

Ранее в Министерстве обороны России назвали данные о том, что российский Су-35 «небезопасно» перехватил американский P-8A Poseidon, ложными.