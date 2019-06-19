Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Массированный обстрел Донецка представителями украинской армии с применением артиллерийского оружия попало на видео, которое уже распространилось по Сети. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ролик, на котором видны последствия атаки ВСУ, был записан местными жителями. За кадрами слышны разрывы боеприпасов.

По словам жителей Донбасса, атака, которую автор ролика в шутку называет «будильником», началась утром после четырех часов.

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что воздушными силами Украины было выпущено более ста снарядов из тяжелой артиллерии и минометов. Под удар попала западная часть Донецка.

В результате были повреждены более десяти зданий, а также больницы и шахта. О пострадавших в ходе обстрела мирных жителях информация не поступала.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали западную часть Донецка в преддверии встречи контактной группы в «минском формате».