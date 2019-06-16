Помпео ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, но американская сторона не хочет войны. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, глава США Дональд Трампа сделал все возможное для того, чтобы избежать войны.

«Мы не хотим войны», — добавил Помпео.

Он подчеркнул, что американская сторона будет предпринимать все необходимые действия для сохранения дипломатических отношений с Ираном.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.