Россия закупит 98 «Ночных охотников»

Источник в Минобороны страны заявил, что российская сторона закупит до 2027 года 98 усовершенствованных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника, эта закупка станет лишь часть масштабных приобретений военной техники различных типов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России получило семь новых боевых вертолетов. Ведомству были переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н «Ночной охотник».

Также стало известно, что вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету.