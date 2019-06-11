США отстранили турецких пилотов от F-35

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Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс заявил, что летчики из Турции, которые проходили обучение на американской базе Люк, прекратили выполнение тренировочных полетов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в Пентагоне знают о прекращении полетов.

«Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», — сказал Эндрюс.

Уточняется, что решение о прекращении полетов связано с соображениями безопасности.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что американские санкции к ряду стран, не сказались на количестве иностранных заказов системы ПВО С-400.