Польша и США закончили переговоры о повышении военного присутствия

Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша и Соединенные Штаты завершили переговоры о повышении военного присутствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по его словам, переговоры еще не означают договоренности по этому вопросу.

Он отметил, что теперь окончательное решение остается за главами двух государств.

«Если это так, то мы прогнозируем принятие этого политического соглашения во время визита господина президента Андрея Дуды 12 июня в Белый дом», — заключил Щерский.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций.