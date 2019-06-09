Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве в ближайшие часы ожидаются кратковременный дождь и гроза, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

В городе также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В Московской области сообщили об аналогичных неблагоприятных погодных условиях

В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам не укрываться под деревьями.

Ранее МЧС повысило уровень погодной опасности до предпоследнего — оранжевого.