О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА «Новости».

По его словам, около 30 боевиков полка «Азов» атаковали подразделения ДНР.

«Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях», — сказал представитель ведомства.

Сообщается, что погибли два человека, еще девять человек ранены.