В Минобороны рассказали подробности о перехвате самолета США

В Министерстве обороны России назвали данные о том, что российский Су-35 «небезопасно» перехватил американский P-8A Poseidon, ложными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии США, российский самолет перехватил американский, хотя P-8A Poseidon действовал согласно международному праву и не провоцировал российский истребитель.

В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель срочно вылетел из-за того, что была обнаружена цель, которая двигалась в сторону базы ВМФ России. Выяснилось, что этой целью и был американский самолет. Согласно заявлению Минобороны, российская сторона также не нарушала международные правила использования воздушного пространства.

После того, как самолет США изменил траекторию полета, то многоцелевой истребитель страны вернулся на базу.

Ранее сообщалось, что США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35.