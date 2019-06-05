В Госдепе заявили о предстоящих встречах США и РФ по контролю над вооружениями
Помощник американского госсекретаря Андреа Томпсон, курирующая вопросы контроля над вооружениями и проблемы международной безопасности, рассказала, что у Вашингтона и Москвы состоятся встречи по вопросам контроля над вооружениями. Об этом она сказала в интервью Defense One.
По словам Томпсон, на форуме в Сингапуре не поднимался вопрос о продлении договора СНВ, поскольку у дискуссий был другой уровень.
«У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне», — сказала Томпсон.
Она не уточнила, когда и где состоятся такие встречи.
Ранее спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.