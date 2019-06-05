В Госдепе заявили о предстоящих встречах США и РФ по контролю над вооружениями

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Помощник американского госсекретаря Андреа Томпсон, курирующая вопросы контроля над вооружениями и проблемы международной безопасности, рассказала, что у Вашингтона и Москвы состоятся встречи по вопросам контроля над вооружениями. Об этом она сказала в интервью Defense One.

По словам Томпсон, на форуме в Сингапуре не поднимался вопрос о продлении договора СНВ, поскольку у дискуссий был другой уровень.

«У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне», — сказала Томпсон.

Она не уточнила, когда и где состоятся такие встречи.

Ранее спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.