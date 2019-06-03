WSJ: РФ сократила число специалистов в Венесуэле
Россия якобы сократила число военных специалистов в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, число российских специалистов в Венесуэле «сократилось» до нескольких десятков.
Как отмечается, речь идет о сотрудниках, которые якобы отвечали за консультации по контрактам двух стран.
При этом, по мнению газеты, российская сторона «потеряла веру» в президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что в МИД России пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы.