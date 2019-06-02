Худшие образцы вооружения США назвали СМИ

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Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 является худшим из образцов всего разрабатываемого в США вооружения, говорится в статье на портале Business Insider.

Утверждается, что во время разработки самолета были обнаружены многочисленные недоработки, в том числе проблемы с надежностью, при этом стоимость его эксплуатации увеличилась почти до $1,2 трлн.

Кроме того, в список худших разработок попали эскадренные миноносцы типа Zumwalt, проект прибрежных боевых кораблей, авианосцы класса Gerald R. Ford, а также электромагнитное рельсовое оружии ВМС США.

Издание отмечает, что в целом США и их союзники производят одни из лучших вооружений в мире, но программы по их созданию не всегда реализуются по плану.

Ранее сообщалось, что США перестанут тренировать турецких пилотов на F-35 из-за закупок С-400.