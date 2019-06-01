Возросло число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

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Количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС.

Как отмечается, состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое.

Уточняется, что состояние еще 25 оценивается как средней степени тяжести. Девять человек получили легкие травмы.

О погибших к настоящему моменту не сообщалось.

Ранее после взрывов за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них после осмотра медиков отпустили домой.

Взрыв произошел сегодня, 1 июня, на оборонном заводе по производству тротила.