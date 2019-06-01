Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

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Количество пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

До этого говорилось о четверых пострадавших из-за взрывов.

Согласно последним данным Минздрава, на настоящий момент 19 человек получили осколочные ранения.

Уточняется, что у большинства пострадавших «ранения легкой и средней степени тяжести».

Ранее источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске.

По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».