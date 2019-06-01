Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
До этого говорилось о четверых пострадавших из-за взрывов.
Согласно последним данным Минздрава, на настоящий момент 19 человек получили осколочные ранения.
Уточняется, что у большинства пострадавших «ранения легкой и средней степени тяжести».
Ранее источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске.
По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».