FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше

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Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек. Об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, США и Польша близки к заключению соглашению, предполагающего увеличение числа американских военных на польской территории. Оно может заключено в июне, но в случае необходимости заключение соглашения может быть отсрочено до сентября.

Уточняется, что в настоящее время в Польше находятся примерно 4,5 тысячи американских военнослужащих.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США в республике.