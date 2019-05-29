США обвинили РФ в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Американская сторона обвинила Россию в том, что страна не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Об этом заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший, передает РИА «Новости».

Как отмечается, США считают, что российская сторона развивает свой ядерный потенциал.

По словам Роберта Эшли-младшего, Россия все это время развивала свой ядерный потенциал.

«Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать [это]», — добавил Роберт Эшли-младший.

Ранее сообщалось, что в России обвинили США в развале ряда стран и порождению ИГ (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.