В Бурятии девочка отравилась, выпив отвердитель вместо сиропа от кашля

СУ СК РФ по Республике Бурятия

Девочка из Бурятии выпила вместо сиропа от кашля отвердитель, который перелил в бутылку из-под препарата ее отец, и не выжила. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, мужчина занимался изготовлением изделий с использованием эпоксидной смолы. В конце ноября 2025 года он перелил отвердитель в пустой флакон из-под лекарства и оставил его дома. Спустя несколько дней, забыв о содержимом, он поставил емкость на полку рядом с медикаментами.

30 декабря 2025 года у девочки появились признаки простуды, и сожительница мужчины, не зная о подмене, дала ребенку жидкость из флакона. После употребления вещества у девочки произошло острое отравление, врачи не смогли спасти ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет колонии.

До этого в Оренбургской области двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением после того, как выпил концентрированное чистящее средство. Мама занималась уборкой в квартире, пока ребенок играл в комнате. В какой-то момент мальчик пробрался в ванную, где стоял открытый флакон с «Белизной», и сделал глоток из бутылки.

Женщина оперативно вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает, его состояние оценивают как стабильное. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Приморье мальчик перепутал средство для труб с колой и провел в больнице 11 дней.

 
