Может ли киста яичников привести к развитию рака, ответил онколог

Некоторые кистозные образования яичника изначально имеют злокачественный потенциал, сообщил «Газете.Ru» врач-онколог, заведующий отделением клинической фармакологии и химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Румянцев.

«Представьте: пациентка обратилась к врачу по поводу выявленной кисты в яичнике. Здесь принципиально сразу понять, с какой вероятностью это образование может иметь злокачественный потенциал. Существуют стандартизированные шкалы, которые, допустим, при выполнении МРТ позволяют оценить, насколько киста безобидна или есть ли в ней изменения, настораживающие в плане злокачественности, — то есть это не просто киста, а, скажем так, киста «с сюрпризом». Но речь скорее о том, что изначально выявленное кистозное образование яичника может иметь злокачественный потенциал», — рассказал врач.

В любом случае, выявленное образование яичника — повод обратиться за медицинской помощью, чтобы специалист оценил риски и решил: нужно ли что-то предпринимать или можно просто наблюдать, если нет роста. Однако если киста увеличивается, то ее лучше удалить, так как она просто может лопнуть. Такое осложнение может привести к серьезным последствиям, включая угрозу жизни.

«Большинство случаев рака яичников выявляется на III или IV стадии. Возможна такая ситуация: женщина сделала УЗИ, все было хорошо, а через год у нее начинает расти живот, и уже обнаруживаются метастазы по всей брюшной полости. В отличие от рака эндометрия (рак тела матки), где явным сигналом являются кровянистые выделения, при раке яичников симптомы размыты: легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота. Мы часто списываем это на общее недомогание. К тому моменту, когда симптомы становятся очевидными, процесс обычно уже запущенный», — заключил доктор.

