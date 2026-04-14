ЛДПР предлагает не повышать стоимость на обучение в вузах выше инфляции

ЛДПР выступила с инициативой запретить вузам повышать цены на образование выше уровня инфляции. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Образование не должно быть роскошью, доступной лишь избранным! Наша Молодежная организация ЛДПР провела мониторинг и выяснила, как росла стоимость обучения в вузах и колледжах с 2021–2022 по 2025–2026 учебные годы. Вузы произвольно взвинчивают цены — рост на 15–20% и более стал нормой, хотя постановление правительства четко ограничивает повышение уровнем инфляции. Из‑за этого семьи берут кредиты, а молодежь лишается шанса получить диплом», — подчеркнул он.

Поэтому, по словам Слуцкого, ЛДПР выступает за соблюдение установленных норм ценообразования в сфере образования. Вузы не должны поднимать цены на обучение слишком сильно, поскольку рост стоимости обучения должен соответствовать уровню инфляции.

Также партия требует провести внеплановые проверки образовательных учреждений и применить штрафные санкции к вузам, нарушающим данное требование, добавил парламентарий.

Как сообщил «Газете.Ru» заместитель руководителя Всероссийской Молодежной организации ЛДПР Марат Шипов, на некоторых направлениях ценник «улетел в космос» — плату взвинтили на 60, 100 и даже 200%.

«Тебя просто ставят перед фактом: либо ищи деньги и влезай в кредиты, либо забирай документы», — сказал он.

В ЛДПР уже направили официальное обращение в Рособрнадзор по этому вопросу. Партия требует запустить жесткие проверки по всем фактам финансового беспредела и «впаять нарушителям реальные штрафы», подчеркнул Шипов.

«Государство должно растить созидателей и помогать студентам получать профессию, а не закрывать глаза на то, как на нашей молодежи делают грязный бизнес», — подытожил он.

До этого основатель Образовательного центра «Будь отличником» Анастасия Чеснок заявила «Газете.Ru» о том, что рынок репетиторских услуг в России переживает уникальный период: спрос на образование бьет рекорды. Стоимость подготовки к ЕГЭ в России достигла полумиллиона за один предмет.

