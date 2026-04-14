Россиян предупредили о новом снижении ставок по вкладам

Инвестстратег Бахтин: к маю максимальные ставки по вкладам упадут ниже 13%
Максимальные ставки по вкладам в крупнейших российских банках к маю опустятся ниже 13%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он пояснил, что это произойдет из-за решения ЦБ по ключевой ставке. По оценке инвестстратега, Банк России на заседании 24 апреля, скорее всего, в восьмой раз подряд снизит ключевую ставку с 15 до 14,5%, что приведет к уменьшению доходности депозитов.

«Банки ждут продолжения снижения ключевой ставки и уменьшают проценты по вкладам заранее. Максимальные ставки по вкладам в российских рублях в топ-10 банков по объему привлечения депозитов, сползла к 13,5% к концу марта, а к маю, вероятно, опустится ниже 13%. Как и после предыдущих снижений ключевой ставки, наиболее привлекательные условия останутся по коротким вкладам на три — шесть месяцев. Кредитные ставки также в целом следуют за «ключом», но реальное оживление на рынке возможно, когда ставка ЦБ опустится к 10–12% и ниже, это перспектива начала 2027 года», — отметил Бахтин.

20 марта ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ожидать после снижения ключевой ставки до 15%.

 
