В Британии на берегу нашли тушу неизвестного животного

Sun: тушу неизвестного животного выбросило на пляж на острове Англси в Британии
Clayton Boswell

Тушу неизвестного животного нашли на берегу острова Англси в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, останки были обнаружены на пляже после шторма. У животного имелись четыре ноги с копытами, при этом его тело было частично покрыто шерстью, однако сильное разложение затруднило точное определение вида.

Фотографии существа вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи выдвигали различные версии происхождения останков, предполагая, что это может быть олень, корова, лама или альпака. При этом версия о лошади была отвергнута, поскольку у найденного животного раздвоенные копыта, тогда как лошади относятся к непарнокопытным.

В прошлом году в Шотландии на пляж выбросило существо, похожее на демогоргона из сериала «Очень странные дела». Отдыхающие были ошеломлены, когда увидели на берегу возле устья реки Итан, рядом с природным заповедником Форви в Ньюбурге, останки редкого глубоководного осьминога Haliphron atlanticus, также известного как «семирукий осьминог» или септопус.

Существо, напомнившее людям демогоргона, оказалось крупным — одни только его щупальца достигали около 50 см. Морской биолог доктор Лорен Смит из организации Saltwater Life назвала находку «исключительной» и призналась, что происхождение животного на этом побережье остается загадкой.

Ранее у берегов Крита выловили способную перегрызть металл гигантскую ядовитую рыбу.

 
